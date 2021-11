Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44907 Karma: 22088

Le skieur acrobatique italien Markus Eder réalise des descentes spectaculaires depuis les hauts sommets de Zermatt, en Suisse.





Markus Eder's The Ultimate Run - The Most Insane Ski Run Ever Imagined

Contribution le : Aujourd'hui 17:17:18