Yazguen Une jeune américaine avec de très longues jambes (1,35m) 1 #1

Maître GIF Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 13136 Karma: 12439

I have the longest legs! - Guinness World Records

Contribution le : Aujourd'hui 09:14:58

Cedub Re: Une jeune américaine avec de très longues jambes (1,35m) 0 #2

Je suis accro Inscrit: 25/02/2008 13:50 Post(s): 1287 Karma: 1250 Le premier plan, en contre plongée, pour bien accentuer la chose..;)

Elle n'est pas toute petite non plus..2,08m.

Bon, ca lui fait tout de même 60% de jambe..;)

(Alors qu'en général, c'est plus entre 45//50%)

Contribution le : Aujourd'hui 09:55:46