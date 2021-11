Drive2Extremes: Porsche x Johnny FPV

Je masterise ! Inscrit: 21/12/2006 13:13 Post(s): 2262 Karma: 4887

Qu'on aime les Porsches, le drone ou aucun des 2 : cette vidéo est superbe (en 4k) !









Drive2Extremes: Taycan Cross Turismo x Johnny FPV

















Avec en cadeau les vidéos "Behind the Scene" :



- La 1ère : Sur le Slowmotion / Les conditions de tournages





Drive2Extremes: Behind The Scenes #1 - The Extremes



- La 2ième : Sur le pilote de voiture





Drive2Extremes: Behind the Scenes #2 - The Driving Force



- La 3ième : sur le pilote de drone





Drive2Extremes: Behind the Scenes #3 - The Pilot of the Future



- La 4ième : Sur les plans, le montage la préparation :





Drive2Extremes: Behind the Scenes #4 - The Engineering of Perspectives

