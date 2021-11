Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71907 Karma: 34392

Un conducteur de Jeep renverse un motard à Willowbrook, Illinois, USA

La Jeep lui aurait coupé la route et le motard aurait répondu en faisant un doigt





Altercation with Jeep Leaves Motorcyclist on the Ground || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:57:52