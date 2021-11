Options du sujet Imprimer le sujet

Une voiture de police renverse un homme armé d'un couteau à Oslo

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71918 Karma: 34399 Une voiture de police renverse un homme armé d'un couteau à Oslo en Norvège





Footage Shows Police Ramming Suspect in Oslo Knife Attack

Contribution le : Aujourd'hui 14:45:06