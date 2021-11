Options du sujet Imprimer le sujet

Couper une buche en deux

Couper une grosse buche en deux

Air Force Veteran Splits Huge Log With Splitting Maul - 1257403





Air Force Veteran Splits Huge Log With Splitting Maul - 1257403

Contribution le : Aujourd'hui 15:00:10

Re: Couper une buche en deux

ça manque de fibres et de noeuds, pour plus de sport.

Contribution le : Aujourd'hui 15:27:40