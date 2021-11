[Dossier] Stars Wars, la musique et le fun

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1856 Karma: 1273



Cette fois : les détournements musicaux de Star Wars



Alors oui il y a du DJP mais c'est pour rassembler en un post quelques pépites connues ou moins.



C'est pas vraiment chronologique, mais un des premiers date de 2007.

La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=472913



Darth Vader Feels Blue





Quoique si on remonte bien, en 2003 était sorti un jeu fabuleux :

Le rapport avec la musique ?

Avec un système incroyable de synchronisation on pouvait faire des groupes de danseurs et de musiciens.

Ce qui a donné idée à quelques motivés.

Les musiques sont modifiées, mais on s'amusait comme ça dans les cantina :



Cantina Crawl 7 - SWG vid

Les images sont shootées depuis le jeu, on dansait vraiment comme ça



Une autre pépite de ce regretté jeu : (Images tirées du jeu sauf dans l'espace) :



Fett's Vette (Original) featuring mc chris





En 2009 Weir Al Yancovic n'a pas pu résister à faire sa petite parodie :



"Weird Al" Yankovic - The Saga Begins (Official Video)





D'autres productions plus "filmiques" et plus récentes viennent ravir les fans.

Notamment les productions de

La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic163643.html



"SEAGULLS! (Stop It Now)" -- A Bad Lip Reading of The Empire Strikes Back

N'hésitez pas à regarder leurs autres méfaits, il y a





Y'en a pour tous les styles !

Vous aimez la techno ?

La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2835600



Star Wars: Daddy Song | Parody | Screen Team



Sans oublier le rap :



Star Wars Rap Battles Ep.1 - Darth Vader vs Princess Leia



D'autres ici :





Allez un dernier pour la route ? Quel talent !



Boogie Storm make Simon’s dream come true! | Auditions Week 5 | Britain’s Got Talent 2016





Voilà, la prochaine fois je vous parlerai des métiers disparus.

