Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un automobiliste fait une remarque à un policier qui a eu un accident + Un chat demande à manger 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5105 Karma: 13658

Vous navigateur est trop vieux

Afficher le spoil En anglais : "eh est-ce que ça va? Vous ne pouvez pas vous garez là! - si je peux je suis policier"



Un chat demande à manger (vidéo certainement déjà présentée)

Vous navigateur est trop vieux Un automobiliste fait une remarque à un policier qui a eu un accident :Un chat demande à manger (vidéo certainement déjà présentée)

Contribution le : Aujourd'hui 23:30:45