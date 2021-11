Options du sujet Imprimer le sujet

j'ai envoyé une guitare dans l'espace, je me suis dit que ça pouvait vous amuser :

J'en profite pour faire un appel à Elon Musk et Thomas Pesquet pour m'aider à m'emmener tourner un live sur la Lune







Biz

Contribution le : Aujourd'hui 00:48:07