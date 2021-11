Un bébé dans son sac amniotique après une césarienne

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4874 Karma: 3961

C'est magnifique !!!



On voit le cordon qui fait le tour du cou du bébé. Sans doute ce qui a motivé la césarienne.



@Koreus Ce n'est pas le placenta, c'est le sac amniotique.

Ce sac permet à l'enfant d'être isolé du corps de la mère et éviter d'être la cible de son système immunitaire. A l'inverse, il protège la mère aussi, notamment de l'urine de l'enfant.

Le placenta est l'organe qui échange oxygène, co2, nutriments et eau avec la système sanguin de la mère et qui transfert tout ça par le cordon ombilical. Il fait barrière aux agents toxiques et pathogènes infectant la mère. Lors d'un accouchement standard, après avoir libéré le nouveau-né, la mère doit également expulser le placenta dans une 2ème phase de l'accouchement.

Dans le cas de 'vrais' jumeaux, les bébés peuvent se partager le même placenta et le même sac amniotique.

Dans tous les autres cas, chaque bébé a son propre sac et son propre placenta.

