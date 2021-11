Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron Prisonnier en Turquie, il raconte ses conditions de détention

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1777 Karma: 870



Quand il dit "ils te font la vie dure" j'ai envie de dire que c'est un euphémisme ! Tu te fais cramer et taillader par les autres détenus, c'est un peu plus que "la vie dure".

Kratos2077 Re: Prisonnier en Turquie, il raconte ses conditions de détention

Effectivement ça doit être chaud. Rt ça paraît crédible. En général je n aime pas konbini, les coupes dans les reportages sont vraiment arrangées et tu passes a côté de beaucoup de vérités.

Krogoth Re: Prisonnier en Turquie, il raconte ses conditions de détention

J'ai du mal à comprendre ceux qui vont à l'étranger et qui "jouent" avec des substance délicate...surtout si tu n'y vas pas pour ca...

