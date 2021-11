Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Le chant de la saucisse 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 16186 Karma: 14615

Contribution le : Aujourd'hui 11:35:21

Krogoth Re: Le chant de la saucisse 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 3552 Karma: 1245 Ouverture du débat:

Doit on piquer les saucisses pendant la cuisson?

Contribution le : Aujourd'hui 11:50:28

Mahad Re: Le chant de la saucisse 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 09/12/2005 12:38 Post(s): 2809 Karma: 2194

@Krogoth a écrit:

Ouverture du débat:

Doit on piquer les saucisses pendant la cuisson?



C'est pas en rapport avec le boyau ? Genre naturel ou pas Citation :C'est pas en rapport avec le boyau ? Genre naturel ou pas

Contribution le : Aujourd'hui 11:58:38