SpinLaunch envoye des objets en orbite avec une centrifugeuse

@akrogames pourquoi? j'y connais rien mais j'y vois un moyen de s'affranchir de tous les emmerdements inhérents au fait de devoir utiliser une chiée de carburant pour s'arracher de la gravite. Si ça s’avère fonctionnel, on peut carrément faire des mises en orbite 100% électriques (et s’alléger un max)



par contre je suis surpris de la petite taille du truc, et du fait qu'ils aient utilise un bras de longueur fixe (raccourcir le bras en fin de course permettrait de gagner une vitesse initiale énorme)

Aujourd'hui 18:07:08