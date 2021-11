Options du sujet Imprimer le sujet

Quand tu as perdu les clefs du cadenas de ton vélo

Quand tu as perdu les clefs du cadenas de ton vélo :

Un individu a visiblement perdu les clefs de son cadenas et est malheureusement obligé d'utiliser une meuleuse pour couper le cadenas. Cela se passe à Londres.

Re: Quand tu as perdu les clefs du cadenas de ton vélo

Personne pour proposer de l'aide?

Mais on vit où?



@JCM77 J'ai demandé à ma femme. C'est bon, je me rappelle où j'habite maintenant

Re: Quand tu as perdu les clefs du cadenas de ton vélo

Il fait froid dans ce pays !!!

En tout cas on se demande si les gens sont très frileux, ou bien très couards !!!

Re: Quand tu as perdu les clefs du cadenas de ton vélo

Couard? perso, c'est pas mon vélo, la seule chose que j'envisagerai de faire c'est appeler la police.



Je vois pas pourquoi je prendrai le risque de me faire meuler la gueule pour un vélo (un vélo?!) qui ne m'appartient pas.

