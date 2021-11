Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Maîtriser une femme suicidaire par tous les moyens (Zurich, Suisse) 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5115 Karma: 13676

Afficher le spoil un poteau en bois dans la tête... La police a utilisé une méthode radicale mais efficace pour maîtriser une femme suicidaire à Zurich (Suisse) :

Contribution le : Aujourd'hui 22:26:26