Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un militaire fait le poirier sur le perron de l’Élysée 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44915 Karma: 22108







BFMTV - Invité au déjeuner des porte-drapeaux et représentants des associations patriotiques, un militaire fait le poirier...dans la cour de l'Élysée Invité au déjeuner des porte-drapeaux et représentants des associations patriotiques, un militaire s'amuse à faire le poirier sur le perron de l’Élysée.BFMTV - Invité au déjeuner des porte-drapeaux et représentants des associations patriotiques, un militaire fait le poirier...dans la cour de l'Élysée

Contribution le : Aujourd'hui 00:12:23