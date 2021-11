[Clip] Maxence - Parfum d'été

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1649 Karma: 1923

Je ne sais pas si vous le connaissez, il fait partie des youtubeurs que l'on a vu régulièrement dans les vidéos de Squeezie ou de McFly & Carlito. De son côté, sa chaine ne décolle pas vraiment, sûrement parce que Maxenss (nom de sa chaine) est plus a l'aise dans la musique. On l'a vu plusieurs fois participer à la compo pour ses copains ou derrière les platines de l'émission de Mr Poulpe CRAC CRAC.



Bref tout ça pour dire que Maxence sort enfin son premier album prochainement et pour vous donner une idée de l'atmosphère je vous partage son premier titre. Personnellement, j'aime beaucoup.



Bonne écoute





