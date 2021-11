Options du sujet Imprimer le sujet

Ah le bon vieux temps : Course cycliste + lancé de couteaux

Course de vélos grand bi en 1920.



Lancé de couteaux en 1950



Une mère (Louella Gallagher) fait une exibition de lancé de couteaux sur ses filles.

Contribution le : Aujourd'hui 18:11:26