AymericCaron Breaking News : La Joggeuse de Mayenne a menti

Inscrit: 23/06/2020



Joggeuse disparue en Mayenne : « La jeune fille avoue avoir menti », indique la procureure



Elle aurait également déchiré ses habits avec un ciseau avant de se rendre dans le kebab, ses blessures seraient aussi d'origine accidentelles.



Contribution le : Aujourd'hui 21:12:20

nobrain Re: Breaking News : La Joggeuse de Mayenne a menti

Je suis accro Inscrit: 02/02/2011 00:09 Post(s): 1381 Karma: 1199 elle a juste voulu abandonner le sport, mais elle a voulu se trouver une bonne excuse pour ne plus y retourner

Contribution le : Aujourd'hui 22:04:13