Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un chien averti son maître + Maman chat et son chaton 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1186 Karma: 2382 Un chien averti son maître d'un changement du taux de sucre dans le sang de celui-ci.



Vous navigateur est trop vieux





Maman chat décoince le jouet de son chaton



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 13:44:54

alfosynchro Re: Un chien averti son maître + Maman chat et son chaton 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9615 Karma: 4252 @THSSS

Il dit "good girl" à son chien ; du coup c'est peut-être une chienne ?

En tout cas, il s'occupe de sa glycémie en conduisant ; c'est pas mieux que de tel.





2/ "Ma maman, c'est la meilleure " !

Contribution le : Aujourd'hui 14:29:12