Le joueur andorran Cucu est expulsé au bout de 20 secondes de match dans le match de qualification de la Coupe du Monde opposant Andorre et la Pologne.

