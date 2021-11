Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand ta soupe est trop chaude (Temple, Texas/USA) 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5128 Karma: 13713 Afficher le spoil balance la simplement à la figure de la serveuse!





Plus d'infos :



Angry Customer Throws Soup in Restaurant Manager’s Face Quand ta soupe est trop chaudePlus d'infos :Angry Customer Throws Soup in Restaurant Manager’s Face

Contribution le : Aujourd'hui 17:07:56

THSSS Re: Quand ta soupe est trop chaude (Temple, Texas/USA) 0 #2

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1189 Karma: 2387

Je ne veux pas savoir comment elle s'occupe de ses patients... C'est une infirmière qui balance la soupe ???Je ne veux pas savoir comment elle s'occupe de ses patients...

Contribution le : Aujourd'hui 17:29:08

Skwatek Re: Quand ta soupe est trop chaude (Temple, Texas/USA) 0 #4

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44921 Karma: 22138

@THSSS a écrit:

C'est une infirmière qui balance la soupe ???

Je ne veux pas savoir comment elle s'occupe de ses patients...



Ils mangent tous leurs soupes, de gré ou de force. ^^ Citation :Ils mangent tous leurs soupes, de gré ou de force. ^^

Contribution le : Aujourd'hui 17:46:02