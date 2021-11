Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS V'là l'araignée + Ce chien ne mord pas 2 #1

En même temps son petit nom est Mygale Goliath ou Mygale mangeuse d'oiseaux...

Spoil pour public averti Afficher le spoil Quand j'imagine ses petites mandibules toutes mignonnes découpant le crâne,

puis elle aspire la cervelle...



Ce chien ne mord pas, il te découpe en tout petits morceaux...



Contribution le : Aujourd'hui 19:28:15