Mamethis Dave Grohl rejoue "Smells Like Teen Spirit" 5 #1

Je m'installe Inscrit: 03/11/2004 10:54 Post(s): 462 Karma: 680 Toujours la même énergie 30 ans après :





Même vidéo avec batterie seule :



Contribution le : Aujourd'hui 10:39:48