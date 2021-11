Options du sujet Imprimer le sujet

EndymionRaul Photos historiques 0 #1

Je suis accro Inscrit: 16/10/2019 01:57 Post(s): 748 Karma: 621







Pas de biscuits pour chien aujourd'hui, Londres, 1939.







Marilyn Monroe, 1951.



Une Italienne inspecte un kilt de soldats écossais, Colisée, Rome 1944.Pas de biscuits pour chien aujourd'hui, Londres, 1939.Marilyn Monroe, 1951.

Contribution le : Aujourd'hui 13:00:07

FMJ65 Re: Photos historiques 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13229 Karma: 4090 Et il faut trouver un lien entre les 3 photos ?

Le N&B ?

Contribution le : Aujourd'hui 13:22:35