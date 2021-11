Photos historiques 2

Je suis accro Inscrit: 16/10/2019 01:57 Post(s): 748 Karma: 621





Chicago, 1922. Une femme est arrêtée pour avoir porté un maillot de bain une pièce.







Parking vertical de New York, années 1920







Un petit garçon français se présente à des soldats indiens qui venaient d'arriver en France pour combattre aux côtés des forces françaises et britanniques, Marseille, 30 septembre 1914.



