LeFreund Tremblement de terre en Iran 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5134 Karma: 13718

Earthquakes in Iran & Dubai 6.3 (Bandar Abbas) November 14, 2021 Compilation HD / Terremoto en Iran Tremblement de terre en Iran :Earthquakes in Iran & Dubai 6.3 (Bandar Abbas) November 14, 2021 Compilation HD / Terremoto en Iran

Contribution le : Aujourd'hui 18:09:42

Wiliwilliam Re: Tremblement de terre en Iran 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32677 Karma: 10690



Impressionnant les nuages de poussières qui recouvrent les montagnes, n'empêche :S Bonne suspension les cam'tarsImpressionnant les nuages de poussières qui recouvrent les montagnes, n'empêche :S

Contribution le : Aujourd'hui 18:14:45