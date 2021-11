Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh

Le robot patrouilleur Xavier mit en place a Singapour afin de traquer les comportements indésirables.



Singapour : Xavier, le robot patrouilleur qui surveille la population



Singapour : Xavier, le robot patrouilleur qui surveille la population

Wiliwilliam

"Rouler sur un trottoir avec un véhicule à moteur n'est pas autorisé!"

"Wait a minute..."

"Wait a minute..."

alfosynchro

Pardon "monsieur" le robot, pouvez-vous m'indiquer où je peux trouver les trois coquillages ?

TiTaNidE

EXTERMINATE !



