Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Les hyènes peuvent aussi être adorables 3 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 16200 Karma: 14655

Contribution le : Aujourd'hui 19:06:33

alfosynchro Re: Les hyènes peuvent aussi être adorables 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9626 Karma: 4255 J'ai lu quelque part que proportionnellement à la taille, c'est la hyène qui a la plus puissante mâchoire.

Contribution le : Aujourd'hui 19:34:43