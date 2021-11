Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Briser volontairement la vitre d'une voiture de police 1 #1

quel était son projet? Un jeune à vélo brise volontairement la vitre arrière d'une voiture de police :quel était son projet?

Le_Relou Re: Briser volontairement la vitre d'une voiture de police 0 #2

Briser la vitre de la voiture de police et se faire briser ensuite.

ça doit être un sado-masochiste Citation :Briser la vitre de la voiture de police et se faire briser ensuite.ça doit être un sado-masochiste

Staffie Re: Briser volontairement la vitre d'une voiture de police 0 #3

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1652 Karma: 1697 LeFreund Je trouve ton avatar parfaitement adapté comme réaction à cette scène Je trouve ton avatar parfaitement adapté comme réaction à cette scène

