Le jingle de la BBC joué par 50 batteurs pour la bonne cause lors de leur "drumathon"

Dans le cadre d'une récolte de fonds, 50 batteurs ont rejoué en même temps le jingle de la BBC :



Weatherman Owain Plays EPIC BBC News Theme for Children in Need Drumathon with his fellow Drummers



C'est sympa comme idée! Leur Drumathon a duré 24 heures et a permis de récolter plus de 2,5 millions de livres sterling.

