Un conducteur a du mal à garder sa droite à Honolulu

Reckless Driver Leaves a Trail and Destruction || ViralHog



Traduction Google (je fais pas mieux) :

Cet incident s'est produit vers 00h15 HST sur Ala Wai Blvd à Honolulu. Ce qui a commencé comme un fort accident et des cris a conduit à un conducteur au hasard qui a dévalé le cul-de-sac, des étincelles ont volé comme du métal gratté du béton. Un flic était garé là-bas patrouillant heureusement et a immédiatement pris note. Tentant de bloquer la voiture dans l'impasse, le policier est sorti de la voiture pour l'arrêter. Le chauffeur a refusé et le flic a dû sauter pour éviter d'être touché. À quel point cette vidéo a commencé à enregistrer. Le service de police d'Honolulu n'a signalé aucune blessure en dehors du conducteur...

