La chanteuse Sophia Urista pisse sur le visage d'un fan (NSFW)

La chanteuse Sophia Urista, du groupe de rock Brass Against, pisse sur le visage d'un fan invité à monter sur scène pendant un concert au festival Welcome to Rockville 2021 à Daytona Beach, en Floride.



Pour un public averti





BEST CAMERA ANGLE Vocalist Sophia Urista Pees On Fan’s Face at “Welcome To Rockville” BRASS AGAINST

