Ambiance Skandal VS Trei Degete - HITS 2000

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3891 Karma: 1020 Dans le cadre d'un challenge, deux groupes de Youtubeurs se sont mis comme défi de créer une musique en 3 jours dans le pur esprit du début des années 2000. Pour peaufiner l'ensemble, des clips vidéos ont été crée et les disques ont été pressés pour être vendu sur leur site internet ainsi que... dans les magasins LIDL. L'intégralité des bénéfices ira pour le secours populaire.





Ambiance Skandal - Offishal





Trei Degete - Time Time

Contribution le : Aujourd'hui 18:18:13