LeFreund Un singe pilote un drone

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5146 Karma: 13740 Un singe pilote un drone :



Monkey fly the Drone Autel Evo



(c'est une vieille vidéo mais pas trouvée ici...)

Contribution le : Aujourd'hui 18:35:47

alfosynchro Re: Un singe pilote un drone

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9636 Karma: 4272 Une manette dans les mains du vrai pilote, une dans les mains du singe, et hop ! Le tour est joué.

Contribution le : Aujourd'hui 19:11:15