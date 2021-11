Un cerf dans une église

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44933 Karma: 22166

Un cerf s'est réfugié à l'intérieur d'une église à Sturgis, dans le Michigan, le jour de l'ouverture de la chasse.





Deer finds Sanctuary on Opening Day of the Season!

Contribution le : Aujourd'hui 00:14:07