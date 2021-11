Options du sujet Imprimer le sujet

Cherche site/appli de Sondage gratuit

Bonjour les koreusiens,



Je cherche un site ou une appli de sondage en ligne gratuit, qui ne soit pas trop limité ou tout simplement merdique.

Ça reste quand même pour une structure universitaire, donc le volume sera de plusieurs centaines de participants



J'ai déjà jeté un petit coup d’œil du côté de Google form, mais j'ignore si le nombre de participants est limité de base (rien trouvé dans les options)

Ou bien s'il existe d'autres solutions tout aussi facile d’accès, je suis preneur.



Merci d'avance à ceux qui me répondrons,

