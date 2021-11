Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer

Inscrit: 22/05/2015

A Quincy au Massachusetts, une personne réveille le quartier à 3h00 du matin à l'aide du klaxon de son véhicule.

Aujourd'hui 14:16:48

Kendaar

Inscrit: 18/04/2017
la personne qui lui a balancé une bouteille je l'aime du plus profond de mon coeur

Aujourd'hui 14:20:37