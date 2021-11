Pub Volkswagen Polo - "Terrorist" - 2005

Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 08/05/2006 13:49 Post(s): 1349 Karma: 1025 Suite à ce qui s'est passé à Liverpool où un chauffeur de taxi a déjoué un attentat-suicide en enfermant le terroriste dans sa voiture, on peut se souvenir de cette pub pour VW (qui fut évidemment très mal accueillie).





Volkswagen Polo - "Terrorist" Commercial

