Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Les câbles électriques dans la favela Rocinha 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71953 Karma: 34449 Les câbles électriques dans la favela Rocinha à Rio au. Brésil





Wires Are Wild in Rio || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:56:18

Variel Re: Les câbles électriques dans la favela Rocinha 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14711 Karma: 5269 Il n'y a pas que de la tricity, mais aussi (sans doute) du téléphone ou de la fibre optique.

(En somme, c'est la faute aux internautes.)

Contribution le : Aujourd'hui 16:09:21