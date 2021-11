Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Des individus volent le hayon d'un pickup! (Texas, USA)

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5160 Karma: 13750 Des individus volent le hayon d'un pickup! (Texas, USA)



Tailgate Theft in Southlake, Texas 11/15/21 (21SP074206)

THSSS Re: Des individus volent le hayon d'un pickup! (Texas, USA)

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1200 Karma: 2409 Pas grave.

Avec le reflet dans le pare-choc du bus scolaire du quartier voisin, ils auront une image parfaite de leur plaque d’immatriculation.

Right to jail !

