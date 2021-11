Options du sujet Imprimer le sujet

wooodye Musique inspiration Rendez-Vous 1 #1

Je m'installe Inscrit: 30/11/2011 08:44 Post(s): 134



Cela fait plusieurs années que je ne poste plus de vidéos , j'ai une envie de recommencer à partager avec d'autres personnes



Je met en ligne une vidéo par semaine sur



J'aimerai aussi faire des duos intru beatmaker ou chant sur de futures vidéos si vous êtes intéressé ?



J'ai pensé à un Rendez-vous Music Inspiration pour que cela reste régulier



Voilà , bonne écoute j'espère que vous passerez un bon moment , si vous avez des avis , n'hésitez pas à m'en parler



@bientot peut être



Musicalement



Ruddy Meicher



Voici les 2 premières vidéos , bonne écoute !









Bonjour à tous ,Cela fait plusieurs années que je ne poste plus de vidéos , j'ai une envie de recommencer à partager avec d'autres personnesJe met en ligne une vidéo par semaine sur Instagram Facebook et YT , une impro une idée pour le plaisir de partager.J'aimerai aussi faire des duos intru beatmaker ou chant sur de futures vidéos si vous êtes intéressé ?J'ai pensé à un Rendez-vous Music Inspiration pour que cela reste régulierVoilà , bonne écoute j'espère que vous passerez un bon moment , si vous avez des avis , n'hésitez pas à m'en parler@bientot peut êtreMusicalementRuddy MeicherVoici les 2 premières vidéos , bonne écoute !

Contribution le : 17/11 11:34:48