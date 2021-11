Un chat dans le plafond

Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1201 Karma: 2412 Un chat se promène dans le plafond



Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4911 Karma: 3975 Quel connerie ces plafonds tendus. Juste parce que flemme de faire son plâtre.

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1887 Karma: 1293

Ca fait une barouf du diable, et quand il en est ressorti il avait retiré toutes les toiles d'araignée ^^

Dommage à cette époque les smartphones n'existaient pas Ca me rappelle quand mon chat est allé se fourrer dans un piano droitCa fait une barouf du diable, et quand il en est ressorti il avait retiré toutes les toiles d'araignée ^^Dommage à cette époque les smartphones n'existaient pas

