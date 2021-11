Remettre un poisson dans son vivier dans un magasin

Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44941 Karma: 22183 Dans un magasin en Chine, la technique d'une vendeuse pour remettre un poisson qui s'est évadé de son vivier. Rapide et efficace !



Contribution le : Aujourd'hui 14:47:05