Des étagères s'effondrent sur un homme dans un entrepôt

Des étagères de 8 mètres de hauteur contenant des cartons de bouteilles d'alcool s'effondrent sur un ouvrier dans un entrepôt à Krasnoïarsk, en Russie. Par chance, l'homme a survécu. Il souffre de plusieurs fractures et coupures.



Aujourd'hui 15:08:05

gazeleau

Encore un coup de Régis le cariste ? En tout cas, le gars sous les décombres a eu une sacrée chance !

Aujourd'hui 15:32:39