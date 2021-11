Neutraliser une voiture à contre-sens sur l'autoroute - Coincer son bras dans les toilettes du TGV

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6276 Karma: 1888

En Oregon, le central de police annonce qu'une voiture roule à contre sens sur l'autoroute. En moins de 5 minutes le policier a trouvé la voiture et lui est rentré dedans volontairement. La collision n'a pas été directement frontale, on peut voir que le policier a fait en sorte de cogner le plus possible par le côté.

Une fois la Camry neutralisée, le policier est sortie rapidement pour menotter le conducteur. Ce dernier a été blessé légèrement et est en prison.





Contribution le : Aujourd'hui 21:10:55