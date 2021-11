Une bande de pote essayent un petit saut en snowboard

Options du sujet Imprimer le sujet

Hectic Pyramid Gap Session



[Trad rapide de la description youtube] Rush non monté d'une session a Pyramid Gap. Ils ont construit le tremplin pendant une tempête/gros brouillard, du coup ils ne savaient pas trop à quelle distance ils étaient de la zone d'atterissage. Au final c'était un peu plus long que ce qu'ils avaient prévu (cf les premiers saut à priori :P).



Ca date un peu (2009 pour le moment ou ça a été filmé, mis sur youtube en 2014), mais j'ai pas réussi a trouver en cherchant pyramid gap, du coup j'ai supposé que ça n'était pas encore passé :P). En tout cas ça fait peur xD

