Skwatek Homme défoncé vs Téléphone

https://joemonster.org/filmy/114253/Wcale_nie_jestem_pijany Un homme défoncé essaie d'utiliser un smartphone sans s’apercevoir qu'il ne s'agit que d'une coque de protection.

gazeleau

Edit: ha! en effet. Il a pris cher.

Skwatek

Variel

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14721 Karma: 5276 Pas étonnant que ça ne marche pas. Il n'a pas de réseau…

