Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund J'irai dormir chez vous - Antoine de Maximy 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5166 Karma: 13760



Ghana (2010)





Mongolie (2010)





C'est toujours sympa de les revoir donc je me permet de les partager ici Des anciens épisodes complets apparaissent sur la chaine youtube de l'émission "J'irai dormir chez vous" :Ghana (2010)Mongolie (2010)C'est toujours sympa de les revoir donc je me permet de les partager ici

Contribution le : Aujourd'hui 13:26:54

gazeleau Re: J'irai dormir chez vous - Antoine de Maximy 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4935 Karma: 4002 Oh le Ghana! J'avais juste été sur la côte, et à part les cons de douaniers que j'ai eu, les ghanéens étaient tous sympas. Je vais matter ça.

Contribution le : Aujourd'hui 13:52:49