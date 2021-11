Options du sujet Imprimer le sujet

Reptilien Chrono-Défis 1 #1

ÇA FINIT EN SUEUR ! CHRONO DEFIS #1



Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien !



Je travail avec des amis sur une petite chaîne Youtube et j'aimerais avoir votre retour sur notre dernière vidéo. Quels points seraient à améliorer selon vous ? Avez-vous des idées de défis ou de gages à ajouter ?



Merci de votre retour, je vous souhaites à tous une bonne journée !

Olyer Re: Chrono-Défis 0 #2

C'est cool de proposer son propre contenu mais personnellement ce n'est pas le genre de vidéos que j'aime. En espérant que tu trouves ton public.



Edit: je pense que si je n'aime pas trop c'est dû à un problème de génération, j'ai surement presque le double de ton age... Je suis certain également que vous allez rapidement trouver votre public

Reptilien Re: Chrono-Défis 0 #3

CrazyCow Re: Chrono-Défis 0 #4

Même si c'est pas tellement le style de vidéos que je regarde d'habitude, je suis sûr que vous trouverez votre public rapidement Sur la forme, le montage est bien fait et vous semblez avoir du matos ! Par contre il vous faudrait vraiment des micros-cravates pour mieux vous entendre (même des pas chers feraient l'affaire).Même si c'est pas tellement le style de vidéos que je regarde d'habitude, je suis sûr que vous trouverez votre public rapidement

